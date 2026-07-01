Мэр Нью-Йорка предупредил о надвигающейся аномальной жаре
Для защиты людей местные власти открыли сотни центров охлаждения с водой и медицинской помощью.
Фото: www.globallookpress.com/Valentin Wolf
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Мэр Нью-Йорка: город ожидает аномальная жара до 44 градусов
Нью-Йорк столкнется с аномальной жарой, начиная с 30 июня по начало июля, из-за чего в городе уже объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил мэр города Зохран Мамдани, его слова привел телеканал ABC7.
Ожидается, что температура воздуха поднимется до 35-38 градусов, а индекс жары (с учетом влажности) достигнет критических 44 градусов.
«Нас ждет, возможно, второй самый жаркий день в истории Нью-Йорка за более чем десятилетие, и городские власти принимают беспрецедентные меры, чтобы все жители Нью-Йорка оставались дома, в прохладе и безопасности», — заявил мэр города.
Чтобы обеспечить безопасность граждан местные власти открыли сотни специальных центров охлаждения (COOL), в которых можно получить воду и медицинскую помощь. Кроме того, более 2200 киосков будут отображать в режиме реального времени пешеходные маршруты до ближайшего пункта охлаждения.
Помимо Нью-Йорка, Европа также переживает аномальную жару. Как ранее писал 5-tv.ru, в Испании, Великобритании, Франции и Италии температурные рекорды составляют свыше 40 градусов.
Из-за солнечных ударов вырос процент госпитализации, власти начали активно закрывать школы, предупреждая местных жителей о «красном» уровне опасности. Страдают и четвероногие друзья, которые получают ожоги лап от асфальта.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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