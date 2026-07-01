«Студент всегда хитрее»: каждый второй диплом в России написан через ИИ

Ценность образования стремительно меняется с внедрением искусственного интеллекта. Дипломные работы и курсовые уже потеряли всякий смысл, потому что отличить человеческий труд от нейросети практически невозможно, это признали в Минобрнауки. Сегодня в Тюмени собрались руководители вузов, которые решили взглянуть на проблему нестандартно. Все объяснит корреспондент «Известий» Нина Катаева.

В соцсетях — десятки пошаговых инструкций, как обмануть систему высшего образования. Блогеры обучают, как с помощью нейросетей писать дипломные и курсовые работы.

— Я нашел нейронку, которую не заметит ни твой антиплагиат от вуза, ни твой преподаватель.

Естественный интеллект уступает искусственному все чаще. Если в прошлом году каждый четвертый студент генерировал содержание своей ВКР с помощью чат-бота, то сейчас это делает каждый второй выпускник вуза.

«Это то направление, где борьба, в принципе, бесполезна. По двум причинам. Студент всегда быстрее, мобильнее и хитрее в этом плане», — сказал ректор Уральского федерального университета Илья Обабков.

Представители ведущих университетов страны в эти дни собрались в Тюмени на форуме, чтобы решить, что делать с тревожным образовательным трендом. Российское законодательство никак не регулирует использование искусственного интеллекта, отдавая это на откуп вузам. А там уже готовы и вовсе отказаться от письменных работ в пользу устных ответов.

«Мы, пройдя через стадию компьютеризации, автоматизации, возвращаемся куда-то в сторону Средневековья, когда кроме разговоров ничего и не было», — отметил ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов.

Проблема, говорят эксперты, даже не в том, что студенты используют нейросеть, а в том, как они это делают. Большинство верит на слово компьютерной программе.

Чтобы собрать массив информации для дипломной или курсовой работы, раньше студенту требовались долгие месяцы. Теперь это дело нескольких минут. Попробуем написать работу с помощью нейросети. Тема — искусственный интеллект в сфере образования. Задаю промпт — проще говоря, запрос — нажимаю кнопку. Результат уже готов.

Другое дело — качество такого текста. Если профессор «олдскульный» — эту работу вряд ли примет. Да и проверка на антиплагиат должна быстро показать виртуальное вмешательство. Только это работает не всегда. Студенты все чаще жалуются: писали сами, а проверку не прошли.

«Здесь был выявлен объект исследования и предмет исследования курсовой, то есть здесь обычная базовая информация, но она задетектилась как искусственный интеллект. Из 50 человек в районе 30-40 человек столкнулись с такой же проблемой», — рассказал студент ЮРИУ РАНХиГС Никита Замотин.

Почти вся группа Никиты Замотина завалила курсовые работы. Антиплагиат нашел следы сгенерированного текста даже там, где этого быть не могло.

«Дошло до того, что ИИ-контент находили в стихах Пушкина, Булгакова. И ссылаться на то, что мы сейчас пишем работы с ИИ-контентом, как-то не очень суразно», — поделилась студентка ЮРИУ РАНХиГС Алина Гордеенко.

Дело в том, что проверяет студенческие работы такая же нейросеть, которой пока еще свойственно сочинять и подтасовывать факты.

«Детекторы искусственного интеллекта неидеальны и никогда такими не будут. И преподавателям в наших рекомендациях просим „презумпцию невиновности“ для студентов применять», — сказал исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков.

Показательный случай: Верховный суд Татарстана восстановил отчисленную студентку, которую подозревали в генерации ВКР, признав, что виртуальный анализ текстов — не истина в последней инстанции.

Открывать охоту на тех, кто списал у нейросети, в Минобре пока не собираются. Как нам рассказал министр Валерий Фальков, образовательные программы решено дополнить с учетом популярности нейросетей.

«Пришли к выводу, что в каждой образовательной программе должен быть базовый модуль, посвященный технологиям искусственного интеллекта. Мы видим, что даже с точки зрения рынка труда сегодня выпускники, которые универсально владеют этой технологией, более востребованы», — заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

А пока каждый вуз вправе сам решать, принимать ли сгенерированные тексты за полноценные работы. И сейчас предприимчивых студентов чаще отправляют на пересдачу.

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