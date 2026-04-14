«Решений не поступало»: Роскомнадзор об ограничении доступа к играм Electronic Arts

Ранее московский суд оштрафовал издателя видеоигр на два миллиона рублей.

Роскомнадзор не будет ограничивать доступ к играм Electronic Arts Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Решений уполномоченных органов либо судов в отношении ограничения доступа к указанным играм в Роскомнадзор не поступало», — сказано в сообщении.

Ранее московский суд оштрафовал издателя видеоигр на два миллиона рублей. Причина: нарушение законодательства России в области персональных данных.

При сборе персональных данных оператор не выполнил обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных российских граждан с использованием баз данных, находящихся в России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Роскомнадзоре рассказал о блокировке игры Minecraft. Ограничить доступ к ресурсу можно только на основании судебного решения или требования Генпрокуратуры.

