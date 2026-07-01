Двух мальчиков уже двое суток ищут в Хабаровске

Двух пропавших мальчиков уже двое суток ищут в Хабаровске. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд (ПСО) «Лига Спас».

Оба мальчика пропали 30 июня 2026 года, обстоятельства исчезновения не уточняются, у одного из ребят был велосипед. Дети были одеты в черную и оранжевую футболки.

Это не первый случай пропажи детей за последние недели. Ранее 30 июня в Ачинске Красноярского края сотрудники МВД начали поиски местной жительницы с пятилетней дочерью. Они ушли из дома и не вернулись. До этого в Ставропольском крае на реке Подкумок пропала девушка — предположительно, ее унесло течением. До этого 23 июня в подмосковном городе Раменское также исчезла 14-летняя девочка.

Кроме того, в Республике Алтай в тот же день начались поиски мальчика, который в погоне за эффектным кадром свалился со скалы в реку Катунь. В поисках ребенка спасатели осмотрели 19 километров береговой линии и акватории реки.

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