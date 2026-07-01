«Подарил платье, попарились в бане»: Волочкова провела вечер с победителем реалити-шоу

Балерина Волочкова провела время в бане с участником реалити-шоу

После знакомства с победителем брачного реалити-шоу на федеральном канале заслуженная артистка России Анастасия Волочкова пригласила его к себе, чтобы пообщаться наедине. Об этом балерина рассказала в беседе с 7Дней.ru.

«Он подарил мне русское платье, мы вместе потом в бане парились. После финала я пригласила его к себе в гости, мы прекрасно провели время, и все — он от нас поехал к себе», — поведала балерина.

По правилам передачи Волочкова должна была трижды отправиться под венец, чтобы выбрать себе подходящего спутника. Балерина выбрала 38-летнего екатеринбуржца Андрея Крамолина. Кандидат вызвал ее интерес своим увлечением народным творчеством и сельским хозяйством. Они сошлись благодаря общей духовной связи с русской культурой, подчеркнула Анастасия.

Несмотря на приятное совместное времяпрепровождение Волочкова решила не заводить с Андреем роман. По словам балерины, ее избранник должен быть масштабным мужчиной, а такие не ходят на ток-шоу.

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