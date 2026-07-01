Метель в разгар лета: в Санкт-Петербурге начались съемки сказки «Садко»

В Санкт-Петербурге начались съемки сказки «Садко»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма-сказки «Садко» режиссера Ивана Оганесова. Картина создается кинокомпаниями СТВ, Welcome Media, ID Production, CGF и телеканалом «Россия» при поддержке Фонда кино. Дистрибьютором выступает «НМГ Кинопрокат». Создатели обещают современное прочтение знаменитой былины о новгородском гусляре, сохранив при этом дух русской сказки и ключевые мотивы первоисточника.

Главную роль в картине исполнит звезда сериала «Этерна» Антон Рогачев. Его герой, гусляр Садко, вернется в Великий Новгород после долгих странствий и встретит княжну Любаву. Ее сыграет Анна Пересильд.

Одной из самых ярких пар картины станут герои Никиты Кологривого и Елизаветы Ищенко. Они сыграют боевого моряка Буслая и воительницу Рандгрид. По словам авторов сценария, актеры уже придумали своим персонажам особую экранную химию.

В фильме также появятся Юрий Стоянов, Кристина Бабушкина, Роман Васильев, Алексей Дмитриев и другие артисты.

Продюсер Сергей Сельянов отметил, что создатели сознательно продолжают развивать жанр отечественной киносказки.

«Как я говорил неоднократно, мы делали, делаем и будем делать сказки, потому что мы их любим. „Садко“ — новая версия легендарной сказки. Мы бережно отнеслись к первоисточнику, но добавили неожиданные сюжетные ходы: зритель найдет немало сюрпризов. Это будет яркая музыкальная сказка с потрясающими декорациями, атмосферной музыкой и талантливыми актерами», — подчеркнул продюсер.

Особое внимание создатели уделяют визуальной стороне проекта. За костюмы отвечает Надежда Васильева, работавшая над фильмами «Летучий корабль», «Конек-Горбунок», «По щучьему велению», «Буратино» и другими проектами.

Креативным продюсером и композитором выступила Даша Чаруша, известная по работе над фильмами «Кентавр», «Молодой человек» и «Хардкор».

Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Приозерске Ленинградской области и Москве. Часть сцен создается с использованием технологий виртуального продакшена на площадке SberStudios в павильонах «Мосфильма». Пока на улице лето, внутри студии команда снимает зимние эпизоды будущей сказки.

Режиссер Иван Оганесов рассказал, что в основе фильма лежит история не только о приключениях, но и о поиске настоящего счастья.

«Глубинная тема картины „Садко“ — в простой, но вечной истине: человек может искать счастье по всему свету, пока однажды не поймет, что настоящее счастье рождается тогда, когда ты делаешь счастливыми других. Именно эта мысль звучала в фильме Александра Птушко 1953 года. Сегодня, спустя почти три четверти века, она кажется еще более важной. Поэтому наша задача — рассказать эту историю языком современного большого кино: эмоционального, зрелищного, полного аттракционов, неожиданных сюжетных поворотов и образов, которые, надеюсь, останутся со зрителем надолго», — отметил он.

По словам Оганесова, Великий Новгород и Морское царство станут двумя равноправными мирами картины. Один символизирует реальность, человеческие мечты и стремление к открытиям, другой — пространство мифа, испытаний и внутреннего путешествия героя.

Сценаристы Александр Архипов и Петр Мордвинцев добавили в классическую былину новые сюжетные линии и персонажей, объединив русские и скандинавские мотивы. Зрителей ждут подводные царства, фантастические существа, масштабные морские приключения и музыкальные номера.

«Садко в нашем фильме — не везунчик, а человек, который каждый раз платит слишком высокую цену и сам не понимает, когда именно он переплатил. Это другой разговор с фольклором — более жесткий и, как нам кажется, более честный. Мы смешали новгородские былины с норвежскими мотивами, запустили в один котел моржа-морского царя и пещерного тролля Йотуна, боевого моряка Буслая и воительницу Рандгрид», — поделился Мордвинцев.

По сюжету Садко возвращается в Великий Новгород без богатства, но с верными гуслями за плечами. Он влюбляется в княжну Любаву. Однако злодейка Глафира вынуждает девушку выйти замуж за богатого царя Дормидонта. Чтобы побороться за любовь, герой заключает опасную сделку с Морским царем.

Премьера фильма «Садко» запланирована на 8 марта 2028 года.

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