Защита от солнца и качество сна: как мужчинам сохранить здоровье глаз после 40 лет

Мужчинам после 40 лет нужно проверять зрение один раз в два года

После 40 лет зрение начинает меняться даже у тех, кто раньше никогда не жаловался на глаза. Возрастная дальнозоркость, сухость, повышенный риск глаукомы и других заболеваний становятся более вероятными. Врачи уверены: многие проблемы можно предотвратить, если вовремя изменить привычки и регулярно проходить обследования.

Регулярно проверяйте зрение

После 40 лет офтальмологи рекомендуют проходить комплексное обследование глаз не реже одного раза в два года, а при наличии хронических заболеваний — ежегодно.

Это особенно важно для мужчин с диабетом, гипертонией или наследственной предрасположенностью к глаукоме и заболеваниям сетчатки. Многие опасные болезни развиваются незаметно и долгое время не вызывают симптомов.

Защищайте глаза от солнца

Ультрафиолетовое излучение ускоряет старение тканей глаза и повышает риск развития катаракты.

Специалисты советуют носить качественные солнцезащитные очки с защитой от UVA- и UVB-лучей не только летом, но и зимой, особенно во время рыбалки, охоты, работы на даче или занятий спортом на открытом воздухе.

Следите за уровнем сахара и давлением

Состояние сосудов напрямую влияет на здоровье глаз.

Повышенное давление и диабет могут привести к повреждению сетчатки и ухудшению зрения. Поэтому мужчинам после 40 лет важно регулярно контролировать уровень глюкозы в крови, артериальное давление и уровень холестерина.

Правильно питайтесь

Для здоровья глаз полезны продукты, богатые антиоксидантами, лютеином и омега-3 жирными кислотами. Врачи рекомендуют чаще включать в рацион:

жирную рыбу;

шпинат и другую зелень;

морковь;

яйца;

орехи;

цитрусовые;

чернику.

Такое питание помогает поддерживать здоровье сетчатки и снижает риск возрастных изменений.

Делайте перерывы при работе за компьютером

Многие мужчины после 40 продолжают проводить за экраном большую часть дня.

Чтобы избежать усталости глаз и сухости, специалисты советуют использовать правило 20-20-20: каждые 20 минут смотреть на объект на расстоянии около шести метров в течение 20 секунд.

Также важно чаще моргать и поддерживать нормальную влажность воздуха в помещении.

Откажитесь от курения

Курение считается одним из факторов риска развития катаракты и возрастной макулярной дегенерации — заболевания, которое может привести к серьезному ухудшению зрения.

Отказ от сигарет помогает сохранить здоровье не только сердца и сосудов, но и глаз.

Следите за качеством сна

Во время сна глаза восстанавливаются и увлажняются естественным образом.

Хроническое недосыпание может усиливать сухость, раздражение и чувство усталости. Кроме того, нарушения сна часто связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, которые влияют и на зрение.

Не игнорируйте первые симптомы

Поводом обратиться к врачу должны стать:

ухудшение зрения вдаль или вблизи;

вспышки света перед глазами;

резкое появление «мушек»;

боль или давление в глазах;

двоение изображения;

частые головные боли при чтении или работе за компьютером.

Чем раньше обнаружить проблему, тем выше шансы сохранить хорошее зрение на долгие годы.

После 40 лет здоровье глаз требует большего внимания. Регулярные обследования, защита от солнца, правильное питание, отказ от вредных привычек и контроль хронических заболеваний помогают мужчинам дольше сохранять хорошее зрение и снижать риск возрастных проблем.

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