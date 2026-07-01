СК начал проверку после гибели актера из «Бригады» Высоковского

Следователи выясняют обстоятельства гибели Александра Высоковского, звезды культового сериала «Бригада», чье тело нашли в реке после неудачной рыбалки. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области.

«30 июня текущего года в правоохранительные органы поступила информация о том, что мужчина 1963 года рождения, находясь на рыбалке в районе Пущинской косы вместе с сыном, отошел вдоль течения и не вернулся», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «Макс».

О пропаже супруга артиста Лилия сообщила в социальных сетях сразу после того, как сын потерял отца из виду. Она пояснила, что Александр вместе с наследником рыбачил на Оке в районе Пущино. В определенный момент он отошел подальше от берега и исчез.

Женщина была вынуждена лично обращаться к владельцам моторных лодок и эхолотов, поскольку у экстренных служб не было технической возможности для полноценного поиска на воде. Позже тело, предположительно принадлежащее Высоковскому, было поднято из реки.

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