Украинский беспилотник со взрывчаткой упал в турецкой провинции Трабзон
Дрон врезался в дерево.
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
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Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с пятью килограммами взрывчатки упал в турецкой провинции Трабзон. Об этом сообщило агентство IHA.
По данным СМИ, дрон потерпел крушение в районе Вакфыкебир, врезавшись в дерево. Уточнялось, что пострадавших нет.
После осмотра специалисты установили, что аппарат был оснащен взрывчаткой массой около пяти килограммов.
Местные жители, увидевшие беспилотник, запаниковали. После инцидента была начата проверка, обстоятельства падения БПЛА выясняются.
В июне беспилотники и их обломки уже находили в нескольких турецких провинциях у Черного моря.
До этого стало известно, что на севере Турции, в провинции Самсун, обнаружили фрагмент беспилотника, который может быть частью украинского дрона-камикадзе. По предварительным данным, моторный элемент упал с большой высоты. Его нашли местные жители, после чего деталь изъяли спасательные службы и направили на экспертизу.
Также ранее неопознанный беспилотник упал рядом с жилым домом в провинции Кастамону. Еще за несколько дней до этого неизвестный дрон обнаружили на побережье Черного моря в провинции Бартын.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА погиб человек.
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