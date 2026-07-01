СК возбудил уголовное дело по факту гибели актера Александра Высоковского

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Алена Куликова
Алена Куликова 47 0

Тело звезды сериала «Бригада» обнаружили в реке Ока после исчезновения на рыбалке.

Высоковский ушел на рыбалку и не вернулся

Фото: ВКонтакте/Александр Высоковский/avysokovsky

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Уголовное дело возбуждено по факту смерти актера Александра Высоковского, известного по сериалу «Бригада». Об этом сообщили в официальном канале ГСУ СК России по Московской области в мессенджере МАКС. Тело артиста обнаружили в реке Ока после масштабных поисков.

В Следственном комитете Московской области сообщили, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится осмотр, допрашиваются свидетели, назначается судебно-медицинская экспертиза. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что Александр Высоковский пропал 30 июня во время рыбалки в районе Пущинской косы. По данным следствия, мужчина 1963 года рождения был вместе с сыном, затем отошел вдоль течения и не вернулся.

После сообщения о пропаже были организованы поисковые мероприятия. Позднее тело мужчины обнаружили в реке.

Александр Высоковский известен зрителям по ролям в сериалах «Бригада», «Бумер» и других российских проектах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что накануне Высоковский вместе с сыном отправился на Пущинскую косу — намытый Окой дикий пляж.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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СК возбудил уголовное дело по факту гибели актера Александра Высоковского

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