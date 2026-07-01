Утреннее солнце не спасает: ученые развеяли миф о безопасном загаре

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Даже мягкий ультрафиолет может запускать в коже процессы, связанные с повреждением клеток.

Вредно ли загорать на солнце что будет последствия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Даже непродолжительное пребывание на солнце повышает риск развития рака

Утренние и вечерние часы не делают пребывание на солнце полностью безопасным для кожи. К такому выводу пришли ученые из Австралии, чья работа опубликована в журнале Photochemistry and Photobiology.

В исследовании участвовали 58 добровольцев со светлой кожей. Ученые воздействовали ультрафиолетом на участки кожи на спине участников, используя разную интенсивность излучения — от более слабой, характерной для утра и вечера, до сильной, близкой к полуденной.

После этого специалисты изучили образцы кожи и оценили, как ультрафиолет повлиял на ДНК клеток и иммунную реакцию организма.

Результаты показали, что повреждения ДНК возникали не только при сильном солнце. Даже относительно небольшие дозы ультрафиолета, которые не вызывали заметного покраснения, запускали молекулярные изменения, связанные с повреждением клеток.

Исследователи считают, что ключевую роль играет не столько интенсивность солнечного света, сколько суммарная доза ультрафиолета, которую получает человек.

При этом ученые не призывают полностью избегать солнца: оно необходимо организму для выработки витамина D. Однако считать утренний или вечерний загар безвредным неправильно.

Авторы работы рекомендуют пользоваться солнцезащитными средствами не только на пляже, но и при обычном пребывании на улице.

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