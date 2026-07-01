Захарова: Зеленский стремится спровоцировать эскалацию конфликта

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Алена Куликова
Алена Куликова 39 0

Киев стремится втянуть в происходящее ближайших союзников и соседей России.

Фото, видео: Reuters/Isabel Infantes; 5-tv.ru

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Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится спровоцировать эскалацию конфликта вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

По ее словам, за заявлениями о якобы готовности к урегулированию скрывается курс на дальнейшее обострение ситуации.

«За всей демагогией о якобы урегулировании конфликта Зеленский на деле стремится спровоцировать эскалацию. Такова задача. Такую задачу ему поставили. Делать он это будет посредством ударов по объектам гражданской инфраструктуры, убивая мирное гражданское население, проводя теракты. Он это не скрывает», — сказала Захарова.

Она также заявила, что Киев будет добиваться этого с помощью ударов по объектам гражданской инфраструктуры, атак на мирное население и терактов.

Кроме того, по словам Захаровой, Зеленский предпринимает попытки масштабировать конфликт и втянуть в него ближайших союзников и соседей России.

Ранее Мария Захарова сообщила, что попытки оказывать давление на Россию с помощью угроз и ультиматумов не приведут к результату.

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