Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что настоящие европейские лидеры и сами европейцы хотят видеть Россию в качестве партнера. Об этом он написал в соцсети Х.

Он отметил, что в мире происходит пробуждение, когда рушатся ложные левые нарративы, и теперь европейские лидеры и сами жители Европы хотят видеть Россию в качестве своего партнера.

Так Дмитриев прокомментировал публикацию платформы Clash Report, в которой цитировались слова сопредседателя оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалы о том, что немецкий народ не желает войны, особенно с Россией, и необходима новая европейская система безопасности с российской стороной в качестве партнера.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к обсуждениям с европейскими лидерами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах возможного телефонного разговора российского лидера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном или другими политиками Европы.

Песков также подчеркнул, что необходимость общения между сторонами диктуется здравым смыслом, поскольку на повестке остается большое количество сложных вопросов и вызовов, которые требуют обсуждения.

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