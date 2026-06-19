Песков: Россия открыта к контактам с Европой без ультиматумов

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Путин неоднократно сообщал о готовности Москвы к переговорам, однако лидеры западных стран неверно трактуют эту инициативу.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Russian President official apa; 5-tv.ru

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Россия остается открытой к контактам и переговорам с Европой, однако такой диалог должен строиться без ультиматумов и попыток давления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно сообщал о готовности Москвы к переговорам. При этом Песков подчеркнул, что Россия не была инициатором прекращения контактов с европейскими странами.

«Мы готовы к переговорам. Мы готовы к контактам, и мы не были инициаторами прекращения и сворачивания до нуля этих контактов», — заявил официальный представитель Кремля.

К тому же Песков отметил, что необходимость общения между сторонами диктуется здравым смыслом, поскольку на повестке остается большое количество сложных вопросов и вызовов, которые требуют обсуждения.

Пресс-секретарь президента указал на серьезное заблуждение европейских политиков. По его словам, в Европе считают, что с Россией можно вести переговоры с позиции силы и исходя из представления о ее слабости.

«Это самая большая ошибка», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что подобный подход не приведет к результату. Представитель Кремля отметил, что европейским политикам стоит ознакомиться с реальным положением дел, в том числе по украинскому конфликту.

Также Песков заявил, что Москва будет открыта к диалогу, если в Европе появятся силы, которые осознают необходимость возобновления общения с Россией. При этом речь должна идти именно о полноценном диалоге, а не о нравоучениях или ультиматумах.

«Если там действительно будут появляться силы, которые поймут необходимость возобновления диалога с Россией… То, конечно же, президент Путин и российская сторона для этого будут открыты», — отметил он.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, помощник президента России Юрий Ушаков заявил. что у европейцев ошибочное представление о ситуации на украинском фронте.

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