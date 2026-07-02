Контроль сахара и отказ от курения: как мужчинам сохранить здоровье глаз после 50 лет

Мужчинам после 50 лет нужно проверять зрение не реже одного раза в год

После 50 лет риск возрастных заболеваний глаз заметно увеличивается. Катаракта, глаукома, возрастная макулярная дегенерация и проблемы с сетчаткой могут развиваться постепенно и долгое время никак себя не проявлять. Врачи уверены: сохранить хорошее зрение на долгие годы помогают регулярные обследования, правильное питание и несколько полезных привычек. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Регулярно посещайте офтальмолога

После 50 лет специалисты рекомендуют проходить комплексную проверку зрения не реже одного раза в год, даже если никаких жалоб нет.

Многие опасные заболевания глаз, включая глаукому, на ранних стадиях протекают бессимптомно. При этом своевременная диагностика позволяет замедлить развитие болезни и сохранить зрение.

Особенно внимательными стоит быть мужчинам, у которых есть диабет, гипертония или наследственная предрасположенность к глазным заболеваниям.

Носите солнцезащитные очки круглый год

Ультрафиолетовое излучение ускоряет старение тканей глаза и повышает риск развития катаракты.

Качественные солнцезащитные очки должны блокировать 100% UVA- и UVB-лучей. Носить их стоит не только летом на пляже, но и зимой, особенно во время рыбалки, охоты, работы на участке и занятий спортом на открытом воздухе.

Следите за давлением и уровнем сахара

Состояние сосудов напрямую влияет на здоровье глаз. Высокое артериальное давление может повреждать мелкие сосуды сетчатки, а диабет считается одной из главных причин ухудшения зрения у людей старшего возраста.

Поэтому после 50 лет важно регулярно контролировать уровень глюкозы, холестерина и давление, а также соблюдать рекомендации врача.

Добавьте в рацион продукты для зрения

Правильное питание помогает снизить риск возрастных изменений глаз. Офтальмологи рекомендуют чаще употреблять:

лосось, скумбрию и другую жирную рыбу, богатую омега-3;

шпинат, брокколи и листовую зелень, содержащую лютеин и зеаксантин;

яйца;

морковь и сладкий перец;

цитрусовые;

орехи и семечки.

Антиоксиданты и полезные жирные кислоты помогают поддерживать здоровье сетчатки и защищают клетки глаз от возрастного повреждения.

Делайте перерывы во время работы за компьютером

Даже после выхода на пенсию многие мужчины продолжают проводить много времени за экраном телефона, планшета или компьютера.

Чтобы избежать сухости и усталости глаз, врачи советуют соблюдать правило 20-20-20: каждые 20 минут смотреть на предмет, расположенный примерно в шести метрах, в течение 20 секунд.

Кроме того, важно чаще моргать и поддерживать комфортную влажность воздуха в помещении.

Откажитесь от курения

Курение значительно увеличивает риск развития катаракты и возрастной макулярной дегенерации — одной из главных причин потери зрения у пожилых людей.

Отказ от сигарет помогает сохранить не только здоровье сердца и сосудов, но и зрение.

Не игнорируйте проблемы со сном

Качественный сон необходим для восстановления глаз и нормального кровообращения.

Хроническое недосыпание может усиливать сухость глаз, вызывать раздражение и чувство усталости. Кроме того, нарушения сна часто связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые влияют на состояние зрительной системы.

Обращайте внимание на тревожные симптомы

Поводом для срочного визита к врачу должны стать:

резкое ухудшение зрения;

вспышки света или молнии перед глазами;

большое количество новых «мушек»;

потеря части поля зрения;

боль или давление в глазах;

двоение изображения;

частые головные боли во время чтения или работы.

Такие симптомы могут указывать на серьезные заболевания, требующие немедленной медицинской помощи.

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