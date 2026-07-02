Армия России нанесла массированный удар по военным предприятиям и энергообъектам Киева

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 49 0

Войска действовали в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре РФ.

Какие цели поразил массированный удар ВС РФ по Киеву

Фото: © РИА Новости/Александр Мельников

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ВС РФ нанесли массированный удар по военным предприятиям и энергообъектам Киева

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики в Киеве в ответ на террористические атаки по гражданской инфраструктуре нашей страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА», — уточнили в ведомстве.

В результате обстрела уничтожены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также аэродромы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее артиллерия ВС РФ уничтожила пункт управления дронами ВСУ. Об этом сообщал 5-tv.ru.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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