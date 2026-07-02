Посты воздушного наблюдения уничтожают сотни дронов ВСУ

Сотни дронов противника в зоне СВО наши бойцы уничтожают в том числе с помощью тарана. За вражескими беспилотниками следят специальные посты воздушного наблюдения. Особая тактика их работы — это залог быстрого продвижения на земле. В чем убедился и военкор «Известий» Александр Сафиулин.

Это наши территории, через которые враг каждый день отправляет десятки БПЛА крылатого типа для атак по разным объектам. Обстановка на посту воздушного наблюдения может измениться в любой момент.

«Находимся сейчас на одном из постов наблюдения на возвышенности, их в районе очень много, разных. На вооружении у бойцов комплекс "Игла", "Елка", два типа пулемета, а также есть ружья и обычные автоматы. В принципе, сбивают все, что пролетает над ними», — сообщил корреспондент Александр Сафиулин.

ПВН группировки «Центр» расположены через каждые несколько километров. Если одни засекают, но не успевают уничтожить, передают соседнему посту — там уже встречают цель.

Битвы в небе едва ли не важнее движения вперед по земле. Без успеха в первом второго точно не случится.

«Если летит "Домаха" электрическая, то поражается либо "Елкой", либо из стрелкового вооружения. Она летела высоко, метров 800, и сбили ее из пулемета. Они стараются летать так, чтобы их и РЛС не ловило в свои объективы», — сказал командир взвода, старший поста Николай Исаев.

БПЛА летят максимально низко над землей, такие легко уничтожаются стрелковым оружием. После потери одного беспилотника враг меняет маршрут — ПВН так же перемещается.

«Мы постоянно меняем дислокацию, посты постоянно в разных местах, и стараемся там, где большой поток беспилотников. Мы же их сбиваем, противник видит, где примерно сбивают, начинают искать», — сказал Руслан Зайнуллин.

Так же стационарный пост наблюдения легко превращается в мобильную огневую группу.

«Еще один из вариантов работы расчета в виде МОГ: когда поступает команда, бойцы грузятся в машину, занимают позиции и выезжают в район, где сейчас активны беспилотники врага», — добавил корреспондент.

Во время крупного налета в один район одновременно на подмогу могут выдвинуться сразу несколько огневых групп. Огонь ведут из всех орудий.

За несколько дней число сбитых дронов разных типов только у одного расчета может достигать нескольких десятков. И целей меньше пока не становится — битва в воздухе только набирает обороты.

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