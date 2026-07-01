В России ужесточат условия деятельности для микрофинансовых организаций

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Им запретили использовать скрытые манипуляции при работе с клиентами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Деятельность микрофинансовых организаций серьезно ужесточают. Сегодня вступает в силу обновленный стандарт. Ключевым нововведением станет запрет скрытых манипуляций. Например, когда за клиента проставляют согласие на получение дополнительных услуг.

Кроме того, отныне нельзя использовать различные визуальные приемы — яркий цвет, увеличенный шрифт. Словом, все, что акцентирует внимание на якобы самых выгодных условиях и одновременно скрывает важные нюансы и оговорки.

Работу МФО уже несколько лет делают все более прозрачной, чтобы защитить клиентов от навязанных услуг и ненужных долгов. Следующим этапом ограничат максимальную сумму всех переплат заемщика. А микрофинансовые организации обяжут изучать кредитную историю клиента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что условия программы «Семейная ипотека» сохранятся без изменений до 1 октября 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве финансов России. Вице-премьер Марат Хуснуллин подтвердил, что с 1 июля правила останутся прежними, а работа над возможными корректировками продолжается в рамках поручения президента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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