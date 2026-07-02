Приплывшую во Владивосток гималайскую медведицу вернули в тайгу

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

После длительного заплыва через акваторию Амурского залива животное отдохнуло в реабилитационном центре и продолжило свой путь.

Видео: что стало с приплывшей во Владивосток медведицей

Фото: www.globallookpress.com/Serguei Fomine; 5-tv.ru

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Правительство Приморья: приплывшую во Владивосток медведицу вернули в тайгу

Молодая медведица, обнаруженная прежде во Владивостоке, снова оказалась в естественной среде обитания. Зверя после осмотра и восстановления в реабилитационном центре выпустили в лес. Об этом в мессенджере «МАКС» рассказали представители пресс-службы правительства Приморья.

«После марафонного заплыва через акваторию Амурского залива и последующего отдыха под присмотром ветеринаров медведица вернулась в тайгу», — сказано в публикации.

Дикий зверь на несколько часов остановил парализована жизнь района Эгершельд во Владивостоке, из-за его появления улицы пришлось перекрыть. Медведица бродила по косогору в районе тренажерного центра на улице Верхнепортовой. Эксперты предположили, что она могла приплыть с полуострова Песчаный, так как прежде ее заметили в Амурском заливе. По прямой это около 10-12 километров.

Медведица снова на свободе и в безопасности. Фото, видео: www.globallookpress.com/Konstantin Mikhailov; МАХ/Приморский край/primorye; 5-tv.ru

Гостью удалось отловить, предварительно усыпив дротиком со снотворным. В реабилитационный центр в селе Алексеевка ее отвезли специалисты Минлеса и сотрудники Охотнадзора. После осмотра ветеринары заключили, что ей около полутора-двух лет. Животное было в меру упитанным и здоровым, оно не пострадало во время экстремального заплыва.

Гималайские (белогрудые) медведи менее опасны для людей, чем их сородичи, так как питаются в основном растительной пищей — орехами, ягодами, плодами и грибами, иногда рацион разбавляется насекомыми, лягушками, мелкими грызунами, птицами и их яйцами, а также падалью. Однако испуганный и загнанный в угол зверь может напасть на человека, и при встрече с ним лучше быть осторожным.

Ранее 5-tv.ru писал о нападении медведя на ребенка в Пермском крае. Школьник собирал землянику вместе с мамой, когда перед ним внезапно оказался хищник. Мальчика госпитализировали с ссадинами и гематомами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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