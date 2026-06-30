«Он в шоке»: как себя чувствует мальчик после нападения медведя в Пермском крае

Сестра рассказала о состоянии мальчика после нападения медведя в Пермском крае

Мальчик, на которого напал медведь в Пермском крае, находится в шоке после случившегося. Его сестра Мария Подъянова рассказала, что семья пока выясняет подробности происшествия, а мать пострадавшего тяжело переживает произошедшее.

«Как только мне сообщили, я была на эмоциях. Мама тоже буквально через полчаса позвонила и сообщила о происшествии», — рассказала Мария.

По словам девушки, в момент нападения мальчик находился вместе с матерью. Сейчас она пока не знает всех деталей случившегося, так как еще не успела подробно поговорить с родными.

«Я думаю, что он в шоке однозначно. Царапины. Насколько сильные царапины, я их тоже не видела», — добавила сестра пострадавшего.

Нападение произошло в Кудымкарском районе Пермского края, примерно в трех километрах от Васюкова, рядом с деревней Тебенькова. По предварительным данным источника 5-tv.ru, школьник был в лесу с матерью, где они могли собирать землянику. После встречи с хищником ребенка госпитализировали.

В последние две недели жители окрестных деревень уже замечали медведей неподалеку от населенного пункта. Очевидцы видели медвежат у дороги, находили свежие следы зверей, а также сообщали о взрослой медведице с детенышем. Местных жителей просят быть особенно осторожными при выходе в лес.

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