Больничная кража: сестра-хозяйка украла браслет у скончавшейся пациентки

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 43 0

Дело сейчас рассматривает суд.

Сестра-хозяйка украла браслет у скончавшейся пациентки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Камчатке сестра-хозяйка украла браслет у скончавшейся пациентки

В Петропавловске-Камчатском начался судебный процесс над 54-летней сотрудницей городской больницы. Женщину, работавшую сестрой-хозяйкой в реанимационном отделении, обвиняют в краже золотого браслета у пациентки, которая на тот момент уже скончалась. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, инцидент произошел в мае текущего года. Находясь в палате реанимации, сотрудница заметила золотое украшение, лежавшее на полу рядом с телом умершей пациентки.

Дождавшись, когда рядом никого не окажется, она забрала браслет и спрятала его. Позднее женщина не стала самостоятельно сдавать украшение в ломбард, а передала его третьему лицу для продажи. В итоге изделие было реализовано примерно за 5000 рублей, тогда как его стоимость оценивалась более чем в 32000 рублей.

Следствие квалифицировало действия сотрудницы как кражу. На допросе она признала вину и объяснила поступок финансовыми трудностями и долгами. К моменту суда ущерб был полностью возмещен. Рассмотрение дела продолжается, окончательное решение будет принято после изучения всех материалов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.27
0.52 89.18
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:00
Сосуды скажут спасибо: какие фрукты помогают при высоком давлении
13:42
«Облизывались»: медведям в Московском зоопарке предложили необычное мороженое
13:40
«Каша для свиней»: мужчина рассказал о питании в украинском плену
13:28
«Заснул с ножом»: Седокова впервые рассказала о насилии со стороны экс-супруга Яниса Тиммы
13:20
Пенсия раньше: кто из россиян может оформить выплаты досрочно
13:10
Горячий компост за 30 дней: как превратить отходы в золото для грядок

Сейчас читают

Войны будущего не за нефть, а за воду: США уже нацелились на водные ресурсы ЦА
Частный дом: Усольцевых в последний раз видели за забором участка их знакомого
Полезный инструмент или плацебо? Работает ли массажный валик для мышц
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео