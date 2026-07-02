Пенсия раньше: кто из россиян может оформить выплаты досрочно

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

Важны не только профессия или семейный статус, но и стаж.

Как выйти на пенсию досрочно что нужно для этого стаж баллы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Некоторые категории граждан имеют право досрочно выйти на пенсию

Некоторые категории россиян могут выйти на пенсию раньше общеустановленного срока. Об этом РИА Новости сообщили в Социальном фонде России.

Право на досрочное назначение выплат есть у многодетных матерей, жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, а также у представителей ряда профессий. В их числе — педагоги, медицинские специалисты и творческие работники.

При этом для оформления досрочной пенсии одного статуса недостаточно. Необходимо иметь не менее 15 лет официального стажа и накопить минимум 30 пенсионных баллов.

Ранее стало известно, что с 1 июля в России обновились правила назначения отдельных социальных выплат. Социальный фонд теперь рассчитывает больничные, декретные, пособия по уходу за ребенком до полутора лет и единовременные выплаты при рождении ребенка с опорой на сведения из индивидуальных лицевых счетов.

До изменения порядка фонд запрашивал данные у работодателя уже после наступления страхового случая. Теперь базой для расчета станут сведения, которые заранее накоплены в системе индивидуального учета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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