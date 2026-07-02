Пенсия раньше: кто из россиян может оформить выплаты досрочно

Некоторые категории граждан имеют право досрочно выйти на пенсию

Некоторые категории россиян могут выйти на пенсию раньше общеустановленного срока. Об этом РИА Новости сообщили в Социальном фонде России.

Право на досрочное назначение выплат есть у многодетных матерей, жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, а также у представителей ряда профессий. В их числе — педагоги, медицинские специалисты и творческие работники.

При этом для оформления досрочной пенсии одного статуса недостаточно. Необходимо иметь не менее 15 лет официального стажа и накопить минимум 30 пенсионных баллов.

Ранее стало известно, что с 1 июля в России обновились правила назначения отдельных социальных выплат. Социальный фонд теперь рассчитывает больничные, декретные, пособия по уходу за ребенком до полутора лет и единовременные выплаты при рождении ребенка с опорой на сведения из индивидуальных лицевых счетов.

До изменения порядка фонд запрашивал данные у работодателя уже после наступления страхового случая. Теперь базой для расчета станут сведения, которые заранее накоплены в системе индивидуального учета.

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