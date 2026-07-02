«Облизывались»: медведям в Московском зоопарке предложили необычное мороженое

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 51 0

До заветного лакомства животным еще нужно было добраться — это сделано специально.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мария Семенова; Telegram/Светлана Акулова/svetlanaakulova1; 5-tv.ru

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Медведям в Московском зоопарке приготовили мороженое из фруктов и рыбы

В Московском зоопарке бурым медведям приготовили специальное мороженое, чтобы помочь легче переносить жаркую погоду. Видео с особенным угощением опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

«С наступлением теплой погоды жарко становится всем: и людям, и обитателям зоосада», — написала она.

По словам Акуловой, у киперов — сотрудников, ухаживающих за обитателями зоопарка — свой способ подарить животным прохладу и радость. Для бурых медведей специалисты подготовили не обычное мороженое из магазина, а специальный деликатес с учетом их рациона.

В состав лакомства вошли свежие овощи, сочные фрукты, клубничное варенье, а также рыба. Именно рыбное мороженое стало необычным вариантом угощения, которое обожают медведи.

«Мишки оценили старания сотрудников по достоинству: хрустели, облизывались и явно почувствовали себя чуточку счастливее в жаркий день», — отметила генеральный директор Московского зоопарка.

Также Акулова подчеркнула, что такие угощения нужны не только для развлечения. Они помогают животным справляться с жарой и одновременно дают им полезную нагрузку.

«Чтобы добраться до лакомства, нужно постараться», — пояснила она.

Подобные занятия — часть заботы о животных в зоопарке. Они позволяют разнообразить повседневную активность обитателей и поддерживать их состояние в жаркую погоду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как уберечь питомца от жары, а также о главных симптомах перегрева и первой помощи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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