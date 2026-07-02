Пришельцы или падшие ангелы? Монахиня предупредила об угрозе для людей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

Настоятельница монастыря считает, что интерес к НЛО может быть опасен.

Инопланетяне откуда взялись их природа сущность теории

Фото: 5-tv.ru

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Монахиня из США Мириам назвала инопланетян падшими ангелами

Католическая монахиня из США Мириам, в миру Розалинд Мосс, заявила, что инопланетяне могут быть падшими ангелами. Об этом рассказало издание Daily Star.

Мосс родилась в Нью-Йорке, после обращения в христианство взяла имя Мириам, а сейчас возглавляет монастырь в Оклахоме. В одном из недавних выступлений она высказала мнение, что НЛО и пришельцы связаны не с космосом, а с духовным миром.

По словам монахини, такие существа способны представлять опасность для человечества, поскольку могут подрывать веру в Бога.

Мириам отметила, что у католической церкви нет единой официальной позиции по теме НЛО. При этом она сослалась на средневекового богослова Фому Аквинского и заявила, что с католической точки зрения внеземной разум можно понимать как существ из духовного мира — ангелов.

«Эти существа действительно из другого мира, из духовного мира. Это то, что мы называем ангелами», — сказала Мириам.

Настоятельница добавила, что часть таких сил служит свету, а часть связана с обманом и разрушением. Она считает, что они стремятся отдалить людей от веры.

«Эти внеземные силы участвуют в великой космической войне. Люди являются частью этого конфликта», — подытожила монахиня.

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