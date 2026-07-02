«Самоутверждался за мой счет»: Седокова рассказала, как Янис Тимма ее контролировал

Янис Тимма пытался контролировать страницы Анны Седоковой в социальных сетях

Певица Анна Седокова рассказала о попытках бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, контролировать ее социальные сети. Свои заметки, написанные в телефоне еще в 2024 году, артистка опубликовала на личной странице в социальной сети.

«Больше не могу смотреть на то, как человек пытается самоутверждаться за мой счет. Я пишу это тут, потому что Янис поменял пароль от моего Instagram* и оформил его на себя. Я ушла от мужа и подаю на развод. Я давала много шансов, я все прощала, но я больше не могу», — говорится в заметках исполнительницы.

Она также призналась, что подвергалась со стороны супруга как эмоциональному, так и физическому насилию. По утверждениям Седоковой, в некоторые моменты их совместной жизни она испытывала настоящий страх, ведь Янис был «двухметровым мужиком с очень сильным ударом». Боялась его и собака знаменитости, которая, по словам певицы, писалась и поджимала хвост каждый раз, когда видела Тимму.

После приступов агрессии, которые доходили до бросания ножей, баскетболист осознавал свою вину и «становился самым добрым человеком на планете». Однако длилось это недолго, и заботливый Янис сменялся агрессивным, уточнила Седокова.

«Я просто хочу жить и не бояться. Я хочу, чтобы меня прекратили преследовать и жили своей жизнью. Я хочу подавать своим девочкам (у исполнительницы две дочери. — Прим. ред.) правильный пример, а не тот, который я подавала последние несколько лет», — отмечала она в этом послании.

В подписях к заметкам певица заявила, что не стала тогда, в 2024 году, публиковать эту информацию, так как не хотела Тимме как-либо навредить.

Артистка и баскетболист поженились в сентябре 2020 года. А в октябре 2024-го исполнительница подала на развод. Брак был расторгнут 9 декабря. Неделю спустя тело Яниса Тиммы нашли в одном из московских хостелов.

После этого на Седокову обрушилась волна критики со стороны общественности. А родные спортсмена обвинили ее в доведении Тиммы до суицида.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Седокова ушла от мужа-баскетболиста. Также звезда рассказала, как ей удалось спастись от приступа агрессии со стороны мужа в ночь, когда он набросился на нее с ножом.

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