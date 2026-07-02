Повторная атака ВСУ произошла у таможни в Брянской области

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 72 0

Ранее там же был атакован автобус, ехавший из Минска.

Повторная атака на таможню в Брянской области

Фото: © РИА Новости

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Повторная атака была зафиксирована около таможни в Брянской области. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

В районе таможенного перехода «Красный камень» в Брянской области произошла повторная атака киевского режима.

Ранее украинские беспилотники ударили по туристическому автобусу, следовавшему по маршруту Минск — Гомель — Анапа. Удар произошел во время стоянки транспорта около того же таможенного перехода.

Автобус перевозил 19 человек. В результате атаки незначительные ранения получили двое водителей. Оба от госпитализации отказались. Для эвакуации людей, ехавших на этом транспортном средстве из Гомеля, была направлена спецгруппа.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Белоруссия призвала мировое сообщество должно осудить киевский режим за атаку на автобус в Брянской области. Инцидент произошел 17 июня. В этом транспорте находилось 44 пассажира, из них 28 — это дети.

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