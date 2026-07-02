В результате удара ВСУ по автобусу в Брянской области пострадали два человека

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 14 0

Транспортное средство следовало по маршруту Минск — Гомель — Анапа.

Сколько пострадали от удара по автобусу в Брянской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Два человека пострадали в результате удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Беларусь.

Туристический автобус, следующий по маршруту Минск — Гомель — Анапа, был атакован дроном ВСУ недалеко от города Злынка в Брянской области. Удар беспилотника по транспортному средству произошел на стоянке у таможенного перехода «Красный камень».

В результате происшествия пострадали двое водителей автобуса. Они получили легкие травмы и от госпитализации отказались. Всего транспортное средство перевозило 19 пассажиров. Для их эвакуации из Гомеля выехала спецгруппа.

На место атаки прибыли местные власти, также начались следственные действия.

Это не первый удар киевского режима по транспорту с гражданами Белоруссии. 17 июня был атакован автобус с детской футбольной командой из этой республики.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия потребовала от руководства ООН и профильных структур недвусмысленно осудить действия Киева после удара ВСУ по автобусу с гражданами Белоруссии. Отсутствие реакции на подобные инциденты со стороны организации разочаровывает, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

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