Правило «25:10»: как обезопасить детей во время купания в бассейне и море

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Большинство трагедий происходит не в момент нахождения в воде.

Как обезопасить детей во время купания в бассейне и море

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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5-tv.ru: правило «25:10» поможет обезопасить детей во время купания

Летом, особенно в жаркую погоду, вода кажется самым безопасным местом для отдыха. Но большинство несчастных случаев с детьми в воде происходит не из-за глубины или течения, а из-за переоценки времени и недосмотра взрослых. Поэтому в сети все чаще обсуждают простое правило безопасности при купании — «25:10». Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Что означает правило «25:10»

Суть правила «25:10» проста:

  • 25 минут в воде — максимум активного купания для ребенка без перерыва
  • десять минут — обязательный отдых на суше

Такой режим помогает избежать переохлаждения, перегрева и усталости, которые у детей наступают гораздо быстрее, чем у взрослых.

Даже если ребенок говорит, что «не устал» и «хочет еще», организм может уже находиться в состоянии переутомления.

Почему важно делать перерывы

Во время активного плавания у детей:

  • быстрее расходуется энергия;
  • падает концентрация внимания;
  • ухудшается координация движений.

Это особенно опасно в воде. Усталость может привести к тому, что ребенок перестает контролировать дыхание или движения.

Перерыв десять минут на суше позволяет:

  • восстановить силы;
  • согреться;
  • снизить риск судорог и переохлаждения.

Как температура влияет на безопасность

Даже в теплой воде тело постепенно теряет тепло. Дети теряют его быстрее из-за меньшей массы тела. При длительном купании возможны:

  • дрожь и озноб;
  • «ватные» мышцы;
  • снижение реакции.

Именно поэтому чередование воды и отдыха считается более безопасным, чем непрерывное пребывание в водоеме.

Почему взрослым нельзя «отвлекаться на минуту»

Большинство трагедий на воде происходит не в момент активного купания, а когда взрослые отвлекаются. Даже на мелководье ребенок может:

  • поскользнуться;
  • уйти под воду на несколько секунд;
  • запаниковать и не позвать на помощь.

Спасатели подчеркивают: правило «пяти секунд тишины» в воде уже повод насторожиться и проверить ребенка.

Как цвет купальника влияет на безопасность

В соцсетях часто показывают наглядные тесты: некоторые цвета купальников почти не видны под водой, другие — заметны сразу. По наблюдениям специалистов по водной безопасности:

  • лучше всего видны яркие цвета: неоновый оранжевый, желтый, салатовый;
  • хуже всего — синий, белый и серый, особенно в бассейне или мутной воде.

Это может сыграть критическую роль в экстренной ситуации, когда нужно быстро найти ребенка в воде.

Дополнительные правила безопасности при купании детей

Эксперты также рекомендуют:

  • не оставлять ребенка без визуального контакта даже на мелководье;
  • использовать нарукавники или жилеты для маленьких детей;
  • избегать резких перепадов температуры воды;
  • следить за признаками усталости;
  • не разрешать заплывы в одиночку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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