Россиянам порекомендовали не уезжать на летний отдых за границу

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 42 0

Долгожданное путешествие за рубежом может обернуться катастрофой.

Россиянам посоветовали не уезжать на летний отдых за границу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Геннадий Онищенко: летом в отпуск надо ехать по России

Жителям России не стоит выбирать зарубежные страны для летнего отпуска, так как смена климата может негативно отразиться на здоровье. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что за границей в теплое время года нередко возможны вспышки инфекций.

«Летом в отпуск надо ехать по России», — добавил Геннадий Онищенко.

Ученый напомнил, что вспышку лихорадки Эбола уже зафиксировали в странах Западной Африки, а по Азии «гуляет» другой опасный вирус — лихорадка Марбург. Поэтому, как отметил Геннадий Онищенко, отдыхать безопаснее дома. Он добавил, что проводить летний отпуск где-то в субтропиках — настоящее испытание для организма.

Но если россияне, у которых есть проблемы со здоровьем, все решат отправиться на отдых за границу, то им лучше всего посоветоваться со своим лечащем врачом, поскольку велика вероятность ухудшения здоровья из-за неподходящих климатических условий, заключил Онищенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, куда отправиться туристам в летний отпуск, чтобы спастись от жары. Эксперт посоветовала обратить внимание на Мурманскую и Архангельскую области, а также Республику Карелия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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