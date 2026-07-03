Политолог Лоу: Украина могла послать женщину совершить теракт в Монако

Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и его семью в Монако действительно могла совершить женщина, работающая на украинские спецслужбы. Об этом 5-tv.ru рассказал австралийский политолог Марк Лоу.

По словам эксперта, украинские спецслужбы используют женщин с 2014 года. Военные на блокпостах интуитивно видят в них меньшую угрозу и пропускают.

«Я брал интервью для своей серии материалов на своем сайте у одного человека, который жил на Украине, он служил в украинской армии, служил в украинской внутренней полиции <…>. Он говорил, что женщине было гораздо легче пройти через блокпост, чем мужчине», — заявил Лоу.

При этом при выборе цели Киев учитывает не то, насколько она «опасна» на самом деле, а уровень ее публичности. С 2022 года украинские спецслужбы убивают или пытаются убить любого, кто им не нравится и на чьей смерти можно получить широкий общественный резонанс, указывает эксперт. В качестве примера Лоу привел убийство журналистки Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина и экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы.

Ранее полиция Монако заявила, что бомбу в подъезде жилого дома на улице Реверен-Пер-Луи-Фролла могла установить женщина. Камеры видеонаблюдения сняли характерную фигуру в темной шляпе, кофте, светлой одежде и черных кроссовках.

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