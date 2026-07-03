Машина с сотрудниками администрации одного из районов Курской области подорвалась на мине
Врачи оказывают помощь пострадавшим.
Фото: Telegram/Александр Хинштейн/Hinshtein
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Машина с сотрудниками администрации района Курской области подорвалась на мине
Машина с сотрудниками администрации Рыльского района Курской области подорвалась на мине. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«День начался не с добрых вестей. Сегодня утром на мине в центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района», — написал чиновник.
Известно, что главу Рыльского района доставят в областную больницу, кроме него ранены еще три человека.
«Ранен глава района Владимир Ковальчук: у него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека… стояли на крыльце здания. От взрывной волны получили акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног», — уточняет Хинштейн.
На месте инцидента работают саперы.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.
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