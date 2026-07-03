Машина с сотрудниками администрации одного из районов Курской области подорвалась на мине

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 45 0

Врачи оказывают помощь пострадавшим.

Машина подорвалась на мине в Курской области — подробности

Фото: Telegram/Александр Хинштейн/Hinshtein

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Машина с сотрудниками администрации района Курской области подорвалась на мине

Машина с сотрудниками администрации Рыльского района Курской области подорвалась на мине. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«День начался не с добрых вестей. Сегодня утром на мине в центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района», — написал чиновник.

Известно, что главу Рыльского района доставят в областную больницу, кроме него ранены еще три человека.

«Ранен глава района Владимир Ковальчук: у него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека… стояли на крыльце здания. От взрывной волны получили акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног», — уточняет Хинштейн.

На месте инцидента работают саперы.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Курская область
2 июл
«Каша для свиней»: мужчина рассказал о питании в украинском плену
2 июл
Пять человек пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область
1 июл
Взрывотехник Росгвардии погиб при разминировании фрагмента БПЛА в Курской области
30 июн
Путин отметил рост инвестиций и промышленности в Курской области
29 июн
Лантратова доложила Путину о возвращении всех удерживаемых на Украине курян
28 июн
Путин рассказал, что ждет киевский режим за преступления в Курской области
28 июн
«Уши отрежем»: вернувшиеся из плена куряне рассказали о зверствах ВСУ
27 июн
Лантратова сообщила о возвращении жителей Курской области, захваченных ВСУ
17 июн
В результате атаки беспилотника в Курской области погиб экс-глава Обояни Карелов
14 июн
Два человека ранены в результате атаки ВСУ на магазин в Курской области
+23° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
77.93
-0.34 88.71
-0.47
Почему вы до сих пор не встретили любовь: гороскоп по вашему месяцу рожде...

Последние новости

10:30
Без простуды и боли в горле: как правильно настроить кондиционер в жару
10:27
«Мертвые сраму не имут»: адвокат семьи Тиммы обвинила Седокову в двуличности
10:16
«Фирменный почерк СБУ»: подозреваемая во взрыве в Монако готовилась трое суток
10:15
«Пострадала вся экосистема степи»: последствия ударов ВСУ в одном из крупнейших в Европе заповедников
10:12
«Может, ошибка»: представитель Вани Дмитриенко ответил на обвинения в плагиате
10:10
Изучат видео с камер наблюдения: поиски пропавших в Туве девочек продолжаются

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
Организуйте рабочее место: как сохранить здоровье глаз детям и подросткам
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео