Обвиненного в афере с люксовыми авто немца объявили в общероссийский розыск

Гражданин ФРГ Илан Йозеф Медведев, ранее обвиненный в афере с люксовыми автомобилями в России, объявлен в розыск. Об этом сообщают «Известия».

Уроженцу Берлина предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В СКР рассматривают Медведева в качестве одного из организаторов крупной аферы с поставками автомобилей премиум-класса в Россию из Европы. Ущерб от действий обвиняемого может достигать одного миллиарда рублей. При этом в деле, по информации журналистов, фигурирует пока лишь два человека в качестве потерпевших.

Подельником Илана Медведева в деле, которое возбудили 25 апреля 2026 года, выступает некий безработный Виталий Кочешков.

Схема

Обоим было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Пользуясь доверием знакомых, Кочешков и Медведев предложили им приобрести премиум-авто и обещали привезти их в Россию по заниженной цене.

Фигуранты дела получили от клиентов деньги на приобретение этих машин, однако транспортных средств те так и не дождались. Причины же выдумывались самые разные — от проблем на таможне до трудностей с логистикой из-за атак беспилотников.

Что с фигурантами дела сейчас

Ранее сообщалось о задержании Медведева, однако, как выяснили «Известия», сейчас его местонахождение установить невозможно. Поиск ведется сотрудниками уголовного розыска из УВД Западного округа. При этом, если обвиняемый успел уехать из России, его экстрадиция выглядит маловероятной — дело в том, что ФРГ не выдает своих граждан, даже если они числятся фигурантами уголовных дел.

В свою очередь Кочешков был отправлен в СИЗО. Защита обвиняемого пыталась оспорить вынесенное решение, заменив его домашним арестом или даже освобождением под залог. Но в Мосгорсуде отвергли все доводы адвокатов Кошечкова. По данным «Известий», он до сих пор остается в СИЗО.

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