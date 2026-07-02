Перезагрузка смартфона: эксперт объяснил, есть ли в ней реальная польза

Перезагрузка смартфона не дает устройству ощутимой пользы

Частая перезагрузка смартфона не дает устройству ощутимой пользы и чаще всего лишь отнимает время. Об этом в беседе с RT сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Эксперт отметил, что пользователи, которые ежедневно или многократно в течение дня перезапускают телефон, не получают от этого практического эффекта. При этом подобное действие не наносит вреда устройству, даже если выполняется очень часто.

Он также обратил внимание, что самопроизвольные перезагрузки смартфона уже могут сигнализировать о технических проблемах, прежде всего с аккумулятором. В такой ситуации специалист рекомендует обратиться в сервисный центр для диагностики.

Среди признаков износа батареи Кузьменко назвал перегрев устройства и возможное вздутие корпуса. По словам эксперта, на срок службы аккумулятора сильнее всего влияют такие факторы, как экстремальная температура, глубокая разрядка до нуля и использование некачественных зарядных устройств.

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