«Должен играть»: Губерниев о решении Овечкина остаться в НХЛ

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 27 0

Журналист уверен, что спортсмену рано заканчивать карьеру, ведь впереди его ждут новые победы и рекорды.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev; 5-tv.ru

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Телеведущий Губерниев поддержал решение Овечкина остаться в НХЛ

Нападающему Александру Овечкину рано завершать карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил телеведущий Дмитрий Губерниев, комментируя решение спортсмена продлить контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз».

«Он должен еще играть с сильнейшими. Выиграть Кубок Стэнли и установить индивидуальные рекорды. Я за Сашу рад», — сказал Губерниев.

Сегодня истек контракт российского нападающего с «Вашингтоном Кэпиталз», из-за чего появились предположения о его возможном возвращении на родину. Однако в этот же день стало известно, что хоккеист подписал с клубом новое соглашение.

По его условиям Овечкин проведет в составе «Вашингтон Кэпиталз» еще один год, а его зарплата составит 4,25 миллиона долларов за сезон.

Российский форвард уже считается лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На его счету 929 заброшенных шайб.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что и болельщики «Вашингтон Кэпиталз» не отпускали Овечкина на родину. Они просили его остаться в НХЛ еще на один сезон, ведь он уже не просто капитал клуба, а его символ.

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