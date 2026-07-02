Взрыв в жилом доме в Монако могла устроить женщина

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 15 0

Источники издания утверждают, что она проводила разведку за несколько дней и несколько часов до взрыва.

Взрыв в жилом доме в Монако — последние новости

Фото: Reuters/Alexandre Dimou

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Le Figaro: взрыв в жилом доме в Монако могла устроить женщина

Правоохранительные органы Монако пришли к выводу, что взрывное устройство в подъезде жилого дома на улице Реверен-Пер-Луи-Фролла могла установить женщина. Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, камеры наблюдения зафиксировали человека в темной шляпе, кофте, светлой одежде и черных кроссовках. Следствие предполагает, что это женщина примерно 30 лет. При этом официально рассматривается и версия возможной связи инцидента с Украиной.

Источники утверждают, что предполагаемая фигурантка могла заранее изучать место происшествия — ее замечали в районе дома как за несколько дней, так и незадолго до взрыва. По одной из версий, после случившегося она покинула страну, предположительно выехав в соседнее государство, название которого не раскрывается.

Вечером 29 июня женщина, как предполагается, длительное время находилась на скамейке напротив здания, где позднее произошел взрыв. В результате инцидента пострадали три человека. По информации Le Figaro, использованное устройство было небольшим по мощности.

Взрыв в жилом доме на улице Реверанд Пер Луи Фролла произошел 29 июня. По данным телеканала BFMTV, среди пострадавших оказался украинский предприниматель Вадим Ермолаев. Прокуратура Монако квалифицировала происшествие как покушение на убийство и начала расследование.

Следствие также рассматривает версию возможной причастности Службы безопасности Украины (СБУ). Отдельные источники утверждают, что целью могли быть связанные с Ермолаевым бизнес-структуры, включая кол-центры и теневые схемы в Днепропетровске, а также потенциальное влияние на политические процессы.

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