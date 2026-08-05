Появились кадры с места покушения на создателя дрона «Упырь» Владимира Ткачука

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 28 0

Автомобиль с разработчиком взорвался около неофициального офиса «Уралдронзавода».

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На месте покушения на создателя дрона «Упырь», генерального директора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука осталось пепелище. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Инцидент произошел в поселке Большой Исток Свердловской области рядом с неофициальным офисом предприятия. Был подорван автомобиль, в котором находился Ткачук.

«Территория здесь просматривается с видеокамер. Это значит, что, скорее всего, взрывное устройство было подложено раньше, чем автомобиль здесь припарковали в последний раз», — отметила корреспондент Нина Катаева.

В результате покушения погиб охранник разработчика. Мужчина скончался на месте. Сам гендиректор предприятия был госпитализирован. Его поместили в реанимационное отделение.

На месте, где произошел взрыв, машины уже нет, ее эвакуировали, но еще остались следы горения и огнетушители.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.13
1.06 93.58
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Переобулись в воздухе: в НАСА выдали столкновение ракеты Маска с Луной за «эксперимент»
15:54
Появились кадры с места покушения на создателя дрона «Упырь» Владимира Ткачука
15:48
Умер Дидье Декуэн, французский писатель и лауреат Гонкуровской премии
15:37
Опасная бодрость: сколько чашек кофе в день могут привести к аритмии сердца
15:28
В Румынии ускорили разработку крупнейшего газового проекта ЕС в Черном море
15:23
Пропавший в Приангарье самолет найден

Сейчас читают

Трамп и Нетаньяху хотят втянуть в войну с Ираном республики бывшего СССР
Владельцы квартир могут сэкономить на платежах ЖКХ
Владимир Путин передал все службы тыла Минобороны РФ «в одни руки»
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео