Появились кадры с места покушения на создателя дрона «Упырь» Владимира Ткачука
Автомобиль с разработчиком взорвался около неофициального офиса «Уралдронзавода».
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На месте покушения на создателя дрона «Упырь», генерального директора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука осталось пепелище. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Инцидент произошел в поселке Большой Исток Свердловской области рядом с неофициальным офисом предприятия. Был подорван автомобиль, в котором находился Ткачук.
«Территория здесь просматривается с видеокамер. Это значит, что, скорее всего, взрывное устройство было подложено раньше, чем автомобиль здесь припарковали в последний раз», — отметила корреспондент Нина Катаева.
В результате покушения погиб охранник разработчика. Мужчина скончался на месте. Сам гендиректор предприятия был госпитализирован. Его поместили в реанимационное отделение.
На месте, где произошел взрыв, машины уже нет, ее эвакуировали, но еще остались следы горения и огнетушители.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
56%
Нашли ошибку?