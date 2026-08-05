Появились кадры с места покушения на создателя дрона «Упырь» Владимира Ткачука

На месте покушения на создателя дрона «Упырь», генерального директора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука осталось пепелище. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Инцидент произошел в поселке Большой Исток Свердловской области рядом с неофициальным офисом предприятия. Был подорван автомобиль, в котором находился Ткачук.

«Территория здесь просматривается с видеокамер. Это значит, что, скорее всего, взрывное устройство было подложено раньше, чем автомобиль здесь припарковали в последний раз», — отметила корреспондент Нина Катаева.

В результате покушения погиб охранник разработчика. Мужчина скончался на месте. Сам гендиректор предприятия был госпитализирован. Его поместили в реанимационное отделение.

На месте, где произошел взрыв, машины уже нет, ее эвакуировали, но еще остались следы горения и огнетушители.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области.

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