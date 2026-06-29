В центре Москвы подростки напали на сотрудника Госавтоинспекции

Подростки-автомошенники стали фигурантами уголовного дела. На глазах у прохожих в центре Москвы они набросились на полицейского. Инспектора вызвал водитель, у которого аферисты пытались выманить деньги за то, что тот якобы наехал на их знакомую. В деталях этой истории разбирался корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Центр Москвы: автоинспектор в окружении агрессивных подростков. Полицейского оскорбляют, несколько раз толкают, а сзади и вовсе замахиваются с кулаками. Представитель закона даже не пытается сопротивляться. После нескольких тычков сотрудника школьники бесследно и безнаказанно исчезают. Полицейский поправляет бронежилет и поднимает сбитый видеорегистратор — кажется, не пострадало ничего, кроме офицерской чести.

Нападение на полицейского произошло в районе Китай-города. Сотрудник ГИБДД приехал на вызов таксиста, которому угрожала шайка малолетних автоподставщиков. Однако при виде человека в форме хулиганы не только не разбежались, но стали вести себя еще более агрессивно.

Начало истории попало на камеры автомобиля. Девушка, которую якобы сбил водитель Виктор, вплотную подходит к его машине, а затем картинно падает рядом. Тут же появились воинственно настроенные ребята с предложением «порешать» все на месте.

«Сначала ее подняли, спросили, как она, затем говорят: давай пять-десять тысяч и расходимся, иначе потом она напишет на тебя заявление, и будешь уже 100-200 тысяч платить», — рассказал пострадавший водитель Виктор Торхов.

Классический развод, но с нестандартным финалом — открытое нападение школьников на представителя власти, казалось бы, немыслимо. Подростки вели себя нагло и дерзко, словно знали — бояться нечего. Хотя в арсенале патрульного сразу несколько действенных способов усмирить дебоширов.

«Мог бы быть более напористым, применить какие-то специальные технические средства, в том числе для того, чтобы задержать злоумышленников. Всегда есть наручники, фиксирующие устройства, всегда есть дубинка, электрошокер, табельное оружие», — пояснил автоюрист Михаил Захаров.

И как тут не вспомнить американских силовиков, которые, кажется, за один только косой взгляд готовы пустить очередь даже в ребенка. Вот сотрудник миграционной службы США почти в упор расстреливает автомобиль с безоружной многодетной матерью — та якобы попыталась его сбить.

А это Солт-Лейк-Сити. Патрульный буквально изрешетил безоружного неадеквата за то, что тот приблизился к полицейской машине. А уж если кто-то и правда попытается тронуть копа хоть пальцем, слетится целая армада, а в ход пойдут едва ли не пулеметы.

Действия российских правоохранителей на этом фоне выглядят, мягко говоря, не столь эффектно. Понятно, что есть инструкции, регламенты и личная ответственность, но кажется, что порой отечественная полиция демонстрирует излишний гуманизм.

Отдельный вопрос: почему патрульный прибыл на вызов один, хотя по регламенту должен быть с напарником, и почему позволил скрыться нарушителям до приезда подмоги. Во всех деталях спорной ситуации сейчас разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского.

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