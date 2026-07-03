Путин заявил, что стратегическая инициатива на поле боя полностью за ВС РФ

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Срочная новость 39 0

Создание зоны безопасности остается важной частью выполнения боевых задач.

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Стратегическая инициатива на поле боя полностью находится за Вооруженными силами России (ВС РФ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передав слова российского лидера Владимира Путина.

«Президент сказал следующее — чем больше противник будет наносить ударов по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Стратегическая инициатива полностью за нами, и создание этой полосы безопасности является важной частью работы по выполнению общебоевых задач», — сказал Песков.

Владимир Путин также выразил сердечную благодарность российским военнослужащим за проявленный героизм и успешное выполнение поставленных задач.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский лидер назвал главной задачей ВС РФ полное освобождение территорий Донбасса и Новороссии. Президент также заявил, что российские подразделения продолжают продвижение на фронте, а любые попытки украинских диверсионно-разведывательных групп проникнуть на контролируемые Россией территории оперативно пресекаются.

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