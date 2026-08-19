Долги мужа, работа на износ, жизнь врозь: цена третьего брака Булановой

Татьяна Буланова работает на износ. Ради чего заслуженная артистка РФ вынуждена выходить на сцену с травмами и высокой температурой? По чьей вине она едва не умерла перед очередным концертом? Какие проблемы начались у певицы в третьем браке? Зачем молодой муж силой загоняет ее в больницу? И почему супруги живут в разных городах? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня, к сожалению, не было из предыдущих двух мужей ни одного такого человека, который бы действительно за меня вступился, как-то, не знаю, по морде кому-то дал, если кто-то что-то не то сказал. Он может, кстати, я его сдерживаю, наоборот, часто очень», — делится певица.

Татьяна Буланова с восторгом делится подробностями своей семейной жизни. Уверяет: попытка номер три оказалась самой удачной. Брак с бизнесменом Валерием Рудневым, который на 19 лет младше нее, певица называет идеальным.

«У нас огромная разница в возрасте. Если бы несколько лет назад сказали, что у меня такое в жизни будет, я бы никогда не поверила. Неважно, сколько человеку лет, главное, как он относится вообще к жизни. Мы одинаково смотрим на мир, в одну сторону», — отмечает Татьяна Буланова.

Вот только поклонники переживают: после того, как в жизни артистки появился молодой возлюбленный, она не вылезает от врачей. То микроинсульт, то травма. При этом Буланова в любом состоянии выходит на сцену.

«Я подвернула ногу, не сломала, но у меня был жуткий вывих. И я, правда, не с гипсом, но с костылем поднималась на сцену… На одной ноге вот так подтанцовывала, вторая у меня была в свободном полете», — рассказывает артистка.

Однажды певице стало плохо прямо перед выступлением. Организаторы попытались спасти звезду лекарствами. И, как потом выяснилось, чуть ее не погубили. Оказалось, у Татьяны Булановой случился гипертонический криз.

«Побежали за какими-то таблетками, а там таблетки такие только по рецепту. Там говорят: „Из-за русского языка умирает“. Короче, дали эти таблетки. И на самом деле неправильно мы сделали, потому что у меня был скачок какой-то сверху до низа. В общем, сами дураки. Но, слава богу, все обошлось», — делится звезда.

Сама певица уверяет: она слишком любит свою профессию. Поэтому идет на такие жертвы.

«Говорят, что все болезни от нервов. У меня нетипичная была история, поэтому я советы давать не могу. Одно могу сказать: следите за своим здоровьем. Посещайте — я говорю, хотя сама этого не делаю — какие-то чекапы и так далее. Я начиталась всяких умных статей. Измеряйте давление, высыпайтесь, не злитесь», — советует Татьяна Буланова.

Но фанаты считают, что артистке приходится трудиться с удвоенной силой ради молодого супруга. Несколько лет назад у Руднева возникли финансовые трудности. СМИ писали: он задолжал приставам более десяти миллионов рублей.

«Не исключено, что Валерий Руднев изначально женился на Татьяне Булановой не только по любви, но и с неким расчетом, потому что брак был официально заключен в 2023 году, а известная информация о его долгах была уже в 2022 году. Соответственно, делаем выводы», — отмечает светский журналист Светлана Ключкина.

«Буланова — дама не бедная. Я думаю, за свою жизнь она достаточно финансов заработала, поэтому, в принципе, все логично», — говорит певица Алена Кравец.

Татьяна разговоры о корыстных мотивах Валерия всегда пресекает. Говорит: ее все устраивает. И за эти годы ни разу не было повода сомневаться в искренности любимого мужчины.

«Мы, кстати, вообще не ругаемся с ним. Бывают споры какие-то, но ругани никогда не было. Так, чтоб мы разругались вообще. За семь лет еще такого никогда не было», — уточняет певица.

Буланова не исключает: секрет такой идиллии заключается в том, что супруги живут в разных городах. Татьяна — в Петербурге, Валерий — в Москве. Каждый раз после долгой разлуки он устраивает жене романтический праздник.

«Не то, чтобы он уехал, улетел на Луну, а я на Марс. Я как-то в Москву проездом, он меня может с одного вокзала на другой. То есть мы встречаемся, он не забывает, как я выгляжу. Какой-то сюрприз такой сделать. Устроить какой-то ужин романтический… Дело даже не в этом абсолютно. Дело в том, что я понимаю, что этот человек такой, знаете, вот он за меня», — подчеркивает певица.

Буланова не скрывает, что новая любовь подарила ей вторую молодость. 57-летняя звезда танцует так же энергично, как в 90-е.

«Годы идут, но она все так же свежа, хороша, энергична. Я недавно сам был на ее концерте. До этого объявлял ее на одной из премий, где был ведущим. Она потрясающая. Она, во-первых, уделяет внимание каждому гостю. Она постоянно на связи с организаторами. Она очень круто работает, неважно, одну песню или целый концерт», — заявляет певец Илья Гуров.

А ее наряды становятся все более дерзкими и откровенными. Недавно артистка появилась на мероприятии в облегающем золотом платье с эффектным декольте. Татьяна говорит, что совершенно не ощущает себя на свой возраст. Пока ее коллеги готовятся к пенсии, она взяла и стала студенткой. С прошлого года артистка учится на руководителя творческого коллектива в минском Институте современных знаний.

«Очень неплохо, конечно. А там десятибалльная система. В общем, например, историю Белоруссии я сдала на восемь», — рассказывает Татьяна Буланова.

В свое время певица несколько раз пыталась получить высшее образование. Поступала в Институт культуры и в школу-студию ленинградского Мюзик-Холла. Но дважды бросала учебу. Татьяна надеется, что третья попытка получить заветный диплом окажется успешной. Такой же, как и ее третий брак.