Кровь девственниц, ухо в подарок и сделка с дьяволом*: Джаред Лето угодил в скандал

Один из главных голливудских секс-символов на пороге отмены — его лишают ролей. В чем обвинили Джареда Лето поклонницы? Чем артист занимался на скандальных вечеринках Джеффри Эпштейна? Кто подарил ему человеческое ухо? Тайный культ и кровь девственниц. Что за конспирологические теории строят фанаты насчет вечной молодости звезды? И зачем он прислал одной из партнерш крысу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Какой бы он ни был замечательный артист, он должен быть наказан за преступление. И он никаким образом не отличается от всех остальных среднестатистических мужчин именно в этом контексте», — заявляет клинический психолог Марина Докучаева.

«Он взрослый мужчина с властью. Если он что-то сделает, ему легко это, в принципе, скрыть, потому что у него есть на это ресурсы. Например, очень многие говорят, что они подписывали с ним какой-то контракт о неразглашении», — делится кинокритик Софья Фролова.

В Голливуде грандиозный скандал. Сразу несколько девушек обвинили актера и певца Джареда Лето в преступлениях насильственного характера. Причем большинство из них в тот момент якобы были несовершеннолетними.

«Он сказал мне: „Я бы хотел, чтобы ты называла меня папочкой. А тебе нужно притворяться маленькой девочкой“. Лишь со временем я все больше и больше осознавала, насколько это на самом деле страшно», — рассказывает предполагаемая пострадавшая Клара.

Еще одна заявила, что Джаред якобы делал ей непристойные предложения после концерта и просил охранника привести девушку к нему за кулисы. Поклоннице в тот момент только исполнилось 14.

«Подростки, когда видят какого-то популярного человека, в которого музыкально влюблены, готовы сделать все что угодно: и снять лифчик, и трусы… А потом уже и смотришь, думаешь: блин, а зачем я это сделал? А нужно ли было?» — отмечает светский журналист Дмитрий Иноземцев.

Сам герой скандала уверяет, что никого ни к чему не принуждал. И назвал слова фанаток ложью.

«За всю свою жизнь я никогда никого не подвергал сексуальному насилию. Эти обвинения абсолютно и категорически ложные», — подчеркивает Джаред Лето.

Но помогут ли эти слова ему спасти карьеру, которая стремительно катится в пропасть? Артист уже лишился роли в фильме режиссера Барри Левинсона. И, по мнению экспертов, это только начало большой отмены. Для многих звезд это закончилось огромными имиджевыми и финансовыми потерями — они теряли миллионные контракты.

«На сегодняшний момент приобрело глобальные совершенно размеры и масштабы. И в этом контексте девушкам не страшно говорить об этом. За это стоит их только уважать и поддерживать», — заявляет клинический психолог Докучаева.

Слава о необычных пристрастиях Лето давно вышла за пределы США. Интернет пестрит историями его фанаток из разных уголков планеты.

«Ему нравится вести себя грубо и доминировать. Но он всегда разговаривает с девушкой, спрашивает, все ли ей нравится».

«В какой-то момент он неожиданно стал грубым и стал причинять мне боль. Но я все равно получила массу удовольствия».

Да что уж говорить о поклонницах, если даже голливудские дивы теряют голову от голубоглазого красавца. В объятиях Джареда побывали Бритни Спирс, Линдси Лохан, Пэрис Хилтон, Кэти Перри и Скарлетт Йоханссон.

«Джаред Лето не только тогда, но он и сейчас обладает репутацией странного человека», — отмечает кинокритик Николай Никулин.

Причем эти странности касаются не только личной жизни, но и профессии. Однажды, чтобы лучше войти в роль, актер две недели бомжевал на улицах Бруклина. А во время съемок фильма «Отряд самоубийц» сделал своим коллегам жуткие подарки. Марго Робби прислал коробку с живой крысой, Уиллу Смиту — пакет пуль.

«Для роли Джокера он тоже общался, в том числе с сумасшедшими, пытался понять, как себя будут вести такие персонажи. И он на площадке тоже себя вел очень эксцентрично и пугал некоторых людей», — рассказывает кинокритик Фролова.

Фанаты — под стать своему кумиру. Как-то один из них прислал артисту человеческое ухо. Голливудский красавчик проделал в нем отверстие и начал носить как талисман.

Но самой главной странностью актера поклонники называют его внешний вид. В свои 54 года Лето выглядит чуть ли не моложе, чем в 20. В сети то и дело появляются конспирологические теории на этот счет. Одни считают, что для гладкой кожи Джаред умывается кровью юных дев, другие уверены: он возглавляет собственный тайный культ и заключил сделку с дьяволом*.

«Я, к сожалению, не верю, что веган в его возрасте может быть совершенно без морщин», — признается пластический хирург, к. м. н. Астамур Карчаа.

Масла в огонь подлили публикации рассекреченных файлов Джеффри Эпштейна. Из личных сообщений миллионера-извращенца ясно: голливудский обольститель бывал на его скандальных вечеринках.

«Джаред Лето отлично справился! Какой у него график завтра?» — написал Эпштейн.

Никаких обвинений Джареду Лето не предъявляли. Как именно он связан с клубом миллионера-преступника, остается только догадываться.

Сам артист часто шутит на тему ритуалов* и крови девственниц. Но говорит, что секреты его молодости намного проще: растительная диета, качественный сон и полный отказ от вредных привычек. Эксперты считают, что он лукавит.

«Какие-то подкалывающие, питающие укольчики в лицо явно производятся. Убраны мешки под глазами. Чтобы не допустить провала, чтобы глаза не провалились в череп туда, немножко проложено собственным жиром в области нижнего века, объема добавили», — уточняет Астамур Карчаа.

Все это явно было не зря. Джаред Лето из года в год входит в списки самых сексуальных мужчин планеты. На его концертах всегда толпы поклонниц, готовых ради кумира на все. А он и рад.

«В глубине личности Джареда Лето есть нарциссическое начало. И ему важно, чтобы его воспринимали на все 100%, чтобы все им восхищались. Если этого не будет, он будет чувствовать нестабильность эмоциональную», — объясняет клинический психолог Докучаева.

Но в итоге темперамент сыграл с Лето злую шутку. И теперь актер рискует потерять все, чего так долго добивался — карьеру и успех. А если его вина будет доказана, еще и свободу.

* — движение признано экстремистским и запрещено в РФ