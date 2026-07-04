Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки задержали в Ленобласти

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 377 0

Задержанный — ранее судимый уроженец Тосно, ему 42 года.

Кого подозревают в убийстве 12-летней девочки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки задержан на вокзале в Гатчине Ленинградской области сотрудниками уголовного розыска Главного управления МВД по Петербургу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный — ранее судимый уроженец Тосно, ему 42 года. Он находится на допросе у следователей из Следственного комитета Ленинградской области и дает признательные показания. По данным издания, силовики перехватили мужчину на вокзале ранним утром 4 июля.

Ранее 5-tv.ru писал, что тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в лесистой местности Тосненского района Ленинградской области. Ее искали добровольцы и сотрудники поисково-спасательных отрядов, в том числе «Лиза Алерт» и «Северо-Запад».

Предварительно сообщалось, что ребенок ушел из дома за грибами и перестал выходить на связь. Последний раз дочь разговаривала с отцом днем. Ее семья смогла отследить часть маршрута по камерам видеонаблюдения — девочку видели на дороге между СНТ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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