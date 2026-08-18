Священник предупредил о популярном грехе на Яблочный Спас

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 1 492 0

В РПЦ заявили, что загадывание желаний на первый укус запрещено.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Священник Береговой: запрещено гадать на Яблочный Спас

Любые народные приметы, гадания и загадывание желаний на Яблочный Спас являются тяжким грехом и категорически отвергаются церковью. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru заявил священник Владислав Береговой.

«Любые так называемые народные приметы, связанные с яблоками, с живыми мертвецами и так далее, являются ничем иным, как бытовым оккультизмом. Это категорически отвергается церковью. <...> Магия и церковь несовместимы», — подчеркнул отец Владислав.

Священнослужитель отметил, что стереотипные вопросы о загадывании желаний на первый укус или гаданиях в этот день — не более чем народные предрассудки, не имеющие отношения к христианскому смыслу праздника.

«Христианство много глубже всех этих бытовых предрассудков», — резюмировал священник.

Ранее 5-tv.ru писал о традиции празднования трех Спасов в августе, известными в народной традиции как Медовый, Яблочный и Ореховый. Эти даты тесно связаны с подготовкой к значимым церковным событиям и освящением даров нового урожая, каждый из которых обладает уникальной историей, глубоким духовным смыслом и вековыми обычаями.

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