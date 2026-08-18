Отец оперного певца Евгения Кунгурова готовит обращение в СК России

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 34 0

Семья настаивает, чтобы дело о смерти артиста расследовалось как убийство.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Адвокат Черноусов: жалоба по делу певца Кунгурова будет направлена в СК России

Жалоба по делу погибшего оперного певца, заслуженного артиста России Евгения Кунгурова будет подана в Следственный комитет (СК) России. Об этом 5-tv.ru рассказал адвокат отца артиста Виктора Кунгурова Евгений Черноусов.

«В Следственный комитет, чтобы они взяли в производство это уголовное дело. <…> У нас есть к этому основание. Идет затяжка, ответа нет», — уточнил юрист.

Отец певца и его адвокат настаивают на том, чтобы дело о смерти артиста расследовалось как убийство. Изначально смерть исполнителя была признана самоубийством, а затем дело переквалифицировано в доведение до суицида. Однако Кункуров-старший и Черноусов с такими выводами правоохранительных органов не согласны.

«Поставили вопрос не только в переквалификации и привели доказательства, согласно нашей версии, что там было совершено убийство. Но и также еще возбудить уголовное дело по краже чужого имущества, принадлежащего Кунгурову. Там все это перечислено, начиная с 14 концертных костюмов, двое часов, документы все, два мобильных телефона», — рассказал адвокат.

Тело музыканта было найдено 8 апреля 2024 года в Москве. В апреле 2026 года было возбуждено дело о доведении до суицида. Потерпевшим признан отец певца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евгений Кунгуров никогда не имел разногласий со своими коллегами по сцене. Об этом заявил отец артиста. Поэтому он отказывается рассматривать версию о ссорах сына с партнерами.

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