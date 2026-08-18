ВКС России сбили украинский МиГ-29

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 19 0

Минобороны сообщило о поражении еще одного истребителя ВСУ.

ВКС России сбили МиГ-29 ВСУ

Фото: www.globallookpress.com/ Danil Shamkin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«ВКС России сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сказано в заявлении.

С начала специальной военной операции российские военные уничтожили 674 украинских самолета. За прошедшие сутки российская противовоздушная оборона также сбила 1 671 беспилотник, уничтожила десять управляемых авиабомб и два снаряда американской реактивной системы HIMARS.

Последний случай уничтожения двух украинских МиГ-29 в Минобороны России сообщали 27 июня. Тогда истребители были поражены на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.

Российские военные обнаружили подготовку двух самолетов к вылету. Один из МиГ-29 находился на стоянке рядом с железобетонным укрытием и был загружен боеприпасами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Коломне обломки беспилотника повредили здание ЗАГСа, магазин и жилой дом. В результате атаки пострадали три человека, среди них — ребенок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
85.01
0.47 98.34
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:33
Священник предупредил о популярном грехе на Яблочный Спас
14:25
ВКС России сбили украинский МиГ-29
14:22
«Народное суеверие»: священник развенчал главные мифы о Яблочном Спасе
14:19
Вечная молодость: какой витамин замедляет процесс биологического старения
14:12
Лишаются конечностей и умирают: семь человек стали жертвами плотоядных бактерий
14:05
Отец оперного певца Евгения Кунгурова готовит обращение в СК России

Сейчас читают

«Я живу на доходы Анны»: Седокова обнародовала переписки Тиммы с бывшей женой
Устроившая поджог при приставах пенсионерка умерла в Москве
«Оказался между ножек»: Волочкова и ее директор испробовали новое развлечение
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео