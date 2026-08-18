Лишаются конечностей и умирают: семь человек стали жертвами плотоядных бактерий

Семь человек стали жертвами плотоядных бактерий

Вспышка редкого заболевания, вызванного плотоядными микроорганизмами, зафиксирована в штатах Луизиана и Флорида. Об этом сообщило издание ABC News.

С начала текущего года на побережье Мексиканского залива выявлено более 25 случаев заражения опасной бактерией Vibrio vulnificus. Официальные представители здравоохранения подтвердили наличие 15 заболевших во Флориде и десяти в Луизиане.

Летальный исход зафиксирован в семи случаях: пять человек скончались в Луизиане и двое во Флориде. Бактерии этого типа естественным образом обитают в соленой и солоноватой воде, проявляя наибольшую активность в период с мая по октябрь, когда температура воды повышается.

Жительница Флориды Женевьева Галлахер поделилась своей историей борьбы с инфекцией, в результате которой она лишилась части левой ноги после прогулки на лодке в заливе Пенсакола. Пострадавшая призвала проявлять предельную осторожность.

«Я бы не пожелала этого своему злейшему врагу. Поэтому я просто хочу, чтобы люди знали: пожалуйста, не заходите в воду, если вы только что побрили ноги. Не заходите туда, если у вас есть крошечный порез на пальце. Ваша жизнь того не стоит. Потеря ноги или такая боль не стоят этого риска», — сказала Женевьева.

Инфекция может проникать в организм не только через раны, но и при употреблении сырых морепродуктов, особенно устриц.

Специалист по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Сан-Франциско доктор Питер Чин-Хонг пояснил, что бактерии поражают людей с открытыми ранами или ослабленным иммунитетом.

Симптоматика включает лихорадку, тошноту, боли в животе и кожные поражения. В тяжелых случаях развивается некротизирующий фасциит, приводящий к отмиранию тканей и ампутации.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что примерно каждый пятый инфицированный погибает, причем смерть может наступить всего за один-два дня после появления первых признаков недомогания.

Для защиты рекомендуется использовать водонепроницаемые пластыри, тщательно мыть руки после контакта с моллюсками и избегать купания при наличии повреждений кожи.

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