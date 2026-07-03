Ушла за грибами и не вернулась: в Ленобласти ищут убийцу 12-летней девочки

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 126 0

Специалисты продолжают осмотр места происшествия, а также назначают необходимые судебные экспертизы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

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В Ленинградской области ищут убийцу 12-летней девочки

Следственный комитет России устанавливает личность подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

В настоящее время ведется активный комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на поиск и задержание лица, причастного к особо тяжкому преступлению против несовершеннолетней.

В ведомстве добавили, что специалисты продолжают осмотр места происшествия, а также назначают необходимые судебные экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося.

По информации ведомства, школьница пропала в четверг, 2 июля. Она ушла с территории садоводства «Захожье-5» в Тосненском районе и больше не вернулась домой.

Тело ребенка было обнаружено в лесном массиве Тосненского района Ленинградской области. Девочку искали всю ночь волонтеры и поисковые отряды, в том числе «Лиза Алерт» и «Северо-Запад». По предварительным данным, она ушла из дома на прогулку и перестала выходить на связь.

По словам матери, последний раз дочь разговаривала с отцом днем и сообщала, что собирается возвращаться домой после сбора грибов. Позже семья смогла отследить часть маршрута по камерам видеонаблюдения — девочку видели на дороге между СНТ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Греции спустя почти 20 лет возобновили расследование убийства британской гражданки, а фигуранта дела арестовали благодаря новой доказательной базе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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