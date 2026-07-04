Мировой дефицит риса: Эль-Ниньо может массово погубить урожай в Индии

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 51 0

Из-за гибели зерновой культуры цены на продукт поднимутся до максимума со времен кризиса в 2008 году.

Наступит ли мировой дефицит риса из-за Эль-Ниньо

Фото: www.globallookpress.com/Umer Qadir

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Из-за гибели риса в Индии цены на продукт поднимутся до максимума с 2008 года

Климатическое явление Эль-Ниньо может погубить рисовый урожай в Индии. Вероятный дефицит зерновой культуры может поднять мировые цены на рис до максимума со времен продовольственного кризиса 2008 года. Это мнение высказал в беседе с РИА Новости директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской Академии Анатолий Тихонов.

«Рынок риса крайне фрагментирован и чувствителен к дефициту: любое изъятие 15–20 миллионов тонн из мировой торговли вызывает панические скачки», — рассказал эксперт.

Индия обеспечивает рисом 40% продовольственного сектора во всем мире, уточнил эксперт.

Ситуацию прокомментировали в ООН — в организации заявили, что Эль-Ниньо приведет к ослаблению летнего муссона в большей части Индии. Это явление придется на критический вегетационный период риса и значительно понизит уровень его выживаемости.

Республика уже ввела запрет на экспорт дробленого риса, а также пошлину в размере 20% на экспорт белого риса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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