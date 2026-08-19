Пьяный украинец на Volvo врезался в десять машин на пляже в Польше

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Алена Куликова
Алена Куликова 47 0

Повреждения получили два кемпера и восемь легковых автомобилей.

Пьяный водитель врезался в 10 машин у озера в Польше

Фото: www.globallookpress.com/Doris Heimann

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Пьяный украинец врезался в десять машин на пляже у озера в Польше

В Польше 30-летний гражданин Украины, находившийся за рулем автомобиля марки Volvo в состоянии алкогольного опьянения, повредил десять машин на пляже. Инцидент произошел в районе улицы Пясковой у озера Дзержно-Дуже в Силезском воеводстве, сообщило издание RMF24.

По данным полиции, мужчина врезался в припаркованные транспортные средства. В результате повреждения получили два кемпера и восемь легковых автомобилей. Никто из отдыхающих не пострадал.

Очевидцы попытались остановить водителя. Им пришлось отойти от Volvo, чтобы не попасть под колеса. В итоге автомобиль застрял между припаркованными машинами. Отдыхающие забрали у мужчины ключи и удерживали его до приезда полиции. Мужчина вел себя агрессивно.

Проверка показала, что в организме водителя было более 1,8 промилле алкоголя. Кроме того, выяснилось, что ему ранее запретили управлять транспортными средствами.

Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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