Вокруг ходят 30 медведей: какая обстановка на Алтае после смертельного нападения зверя на туристку

На Алтае жуткой трагедией завершился отпуск пары из Новосибирска. Буквально через несколько часов после предложения руки и сердца на их палатку напал медведь и растерзал 29-летнюю туристку. Поиски хищника продолжаются и сейчас, в районе ввели комендантский час. Почему это только начало — разбирался корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Медведь пришел на территорию палаточного лагеря на берегу Бии поздно ночью, когда туристы уже спали. Хищник разорвал тент, вытащил из палатки девушку и унес добычу в лес. Обезображенное тело погибшей нашли утром.

Погибшая — 29-летняя туристка из Новосибирской области. В путешествие на Алтай приехала со своим молодым человеком.

После трагедии министерство природных ресурсов Республики Алтай выдало дополнительные лицензии на добычу медведя. К мониторингу передвижения диких животных подключили беспилотники и охотинспекторов. Но главный вопрос: почему только сейчас? Медведи начали выходить к людям как минимум неделю назад. Жители обращались в экстренные службы и к егерям, в итоге помощь опоздала.

«Муж у меня открыл дверь, чтобы посмотреть и спугнуть его. А он уже был здесь. Это очень страшно на самом деле. У нас сезон в самом разгаре, бархатный сезон. А они к зиме пойдут больше и больше», —сказала хозяйка базы отдыха Юлия.

По оценкам экспертов, в районе трагедии сейчас бродят около 30 медведей. Сейчас хищники активно накапливают жир перед зимовкой, для хищника это вопрос жизни и смерти. Однако кормовая база в алтайских лесах критическая — в республике неурожай орехов, грибов, ягод.

А это — пострадавший от лап медведя в Новгородской области. Самое большое количество случаев нападений сейчас все же в Сибири.

В Кузбассе мужчина возвращался с рыбалки, когда заметил медвежонка. Предположительно, того привлек запах еды. Вскоре появилась и медведица. Чтобы защититься, рыбак ударил медведицу сапогом в нос — после этого животное отступило и сбежало в лес. Другие туристы помогли вызвать медиков.

В поисках еды медведи по-хозяйски заходят прямо в села — нападают на домашний скот и грабят магазины.

Нападения участились, в том числе из-за активной подготовки к зимней спячке. Из-за конкуренции и недостатка пищи самые слабые звери вынуждены идти на территорию человека.

«В первую очередь это связано с взрывной популяцией медведей, численность которых в последние 20 лет увеличилась в два раза. Кроме того, меняется ареал обитания медведей. Стихийные бедствия, пожары и неурожай заставляют их находить все новые места обитания, таким образом они идут к людям», — сказал исполнительный директор Московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Ярослав Вольпин.

Туристам, планирующим поездки на Алтай, рекомендуют строго соблюдать правила безопасности: не оставлять еду в палатках, хранить припасы в специальных контейнерах, передвигаться по маршрутам только в светлое время суток и группами, а также иметь при себе средства отпугивания диких животных.

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