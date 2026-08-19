Освобожденные из украинского плена бойцы ВС РФ вернулись на родину

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Алена Куликова
Алена Куликова 96 0

Самолет с российскими военными приземлился в Подмосковье.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Самолет с российскими военнослужащими, возвращенными с подконтрольной Киеву территории, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

Обмен состоялся 19 августа, были освобождены 103 бойца ВС РФ, российская сторона передала Украине такое же количество военнопленных ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бойцы сначала прибыли на территорию Белоруссии. Посреднические усилия оказали представители ОАЭ. В Белоруссии с освобожденными встретилась уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Ожидается, что по возвращению домой все военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением, в котором объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны Евросоюза и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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